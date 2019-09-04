Канберра, , 15:14 — REGNUM Подводные вулканы и каньоны, неизвестные ранее, нашли на дне Кораллового моря австралийские ученые. Об этом говорится в сообщении Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO).

Океанологи провели в экспедиции 28 дней и составили подробную карту морского дна. Им удалось обнаружить подводные каньоны до 5 км глубиной, вулканы и новый вид глубоководных кораллов.

Руководитель экспедиции, доцент Университета Тасмании Джо Уиттакер рассказала об образцах горных пород, часть из которых подняли с глубины 4,5 км. Исследователи рассчитывают больше узнать о формировании этого морского района благодаря 650 образцам, их интересуют перемещения тектонических плит и материков.

Коралловое море — область Тихого океана, ограниченная восточным побережьем Австралии, Соломоновыми островами, Новой Гвинеей и Новой Каледонией.

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