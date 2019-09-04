Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Пять малых спутников Юпитера, которые были обнаружены в последнее время, получили официальные имена из древнегреческой мифологии, сообщает AMNA.

У самой большой планетой в солнечной системе есть 79 известных спутников, из которых 12 были обнаружены в 2018 году американским астрономом Скоттом Шепардом. Сейчас 5 из 12 получили официальные имена от Международного астрономического союза (МАС): после обнаружения спутника ему дается буквенно-цифровое обозначение, и хотя ученые, которые делают открытия, имеют право предлагать названия, но последнее слово — за соответствующим комитетом в МАС. Именно он предписывет правила, которые для каждой планеты определяют, как можно называть ее спутники.

В случае Юпитера спутники в обязательном порядке получают имена из греческой и римской мифологии — возлюбленных или потомков Зевса (Юпитера). Институт Карнеги, где работает Шепард, предложил главным образом имена потомков Зевса.

Два спутника получили имена двух сестер, дочерей Зевса и богини Луны — это Пандия (богиня полной луны) и Эрса (богиня росы). Третий спутник назван Ирини — в честь богини мира, дочери Зевса и Фемиды. Два другие получили имена внучек Зевса, двух сестер — Евфемы (буквально «Добрая слава») и Филофросины (буквально «Дружемыслие»).

Малые спутники, в число которых входят эти пятеро, скорее всего, представляют собой остатки более крупных небесных тел. Считается, что в будущем астрономы обнаружат и другие подобные спутники вокруг гиганта Юпитера.