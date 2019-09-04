Лион, Франция, , 13:00 — REGNUM Частое употребление газировок с высоким содержанием сахара и искусственных подсластителей связано с повышенным риском преждевременной смерти. Это подтверждают результаты крупного исследования, проведенного в десяти европейских странах, сообщает AMNA.

Исследователи во главе с доктором Нилом Мерфи из Международной службы исследований рака в Лионе, которые сделали соответствующую публикацию в медицинском журнале JAMA Internal Medicine, изучили данные почти 452 000 мужчин и женщин за последние 16 лет, в течение которых произошло 41 693 смерти.

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью. Выяснилось, что те люди, которые пили два или более стаканов газировки в день, имели на 17% более высокий риск смерти по сравнению теми, кто пил меньше одного стакана в месяц.

Исследование также обнаружило, в частности, более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний пищеварительной системы среди тех, кто пьет много сладких безалкогольных напитков. Напротив, не было выявлено корреляции между повышенным потреблением таких напитков и смертностью от рака.

Проведенное исследование выявило только связи, не делая выводов о причинах, однако исследователи сообщили, что новые заключения поддерживают инициативы по ограничению потребления газировок.