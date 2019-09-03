Москва, 3 сентября 2019, 19:04 — REGNUM Жителей Москвы и столичного региона 4 сентября ожидают грозы и температура воздуха, аналогичная июльским значениям, заявил 3 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его мнению, воздух в столице и в южной части Подмосковья прогреется до +22… +25 градусов по шкале Цельсия при этом к концу дня вероятна гроза и дождь.
Ночная температура будет больше соответствовать осеннему периоду, опустившись до +12…+14 градусов по шкале Цельсия, при этом возможно усиление ветра до 10 м/с.
Напомним, ранее в Московском регионе объявили о «жёлтом» уровне погодной опасности.
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