Москва, , 17:42 — REGNUM В Казахстан прибыла поисково-спасательная группа российского Центрального военного округа для обеспечения посадки космического корабля «Союз МС-14» с роботом «Фёдором» на борту, сообщает 3 сентября пресс-служба ЦВО.

Робот «Федор» Roscosmos.ru

Российские военные перебазировались на аэродромы в Казахстане и готовятся к выходу на траекторию приземления космического корабля. Группа состоит из 130 военнослужащих, укомплектована восемью транспортными вертолётами Ми-8, самолётами Ан-12 и Ан-26 и 20 автомобилями, пять из которых — специальные поисково-эвакуационные машины.

Приземление спускаемого аппарата «Союза МС-14» запланировано на 7 сентября и должно произойти в 0:35 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, робот «Фёдор», с 29 августа проходивший испытания на МКС, уже перемещён в космический корабль «Союз МС-14».

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