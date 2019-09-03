Курск, , 17:35 — REGNUM В Курской области орнитологи засняли редкий вид птиц, занесенный в Международную Красную книгу — орла-змееяда. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Орёл-змееяд находится на грани исчезновения. Птицы этого вида очень пугливы и не выносят соседства людей, что сокращает количество пригодных для гнездования территорий. Пара птиц в брачный период может вырастить только одного птенца. Питаются эти орлы змеями.

Практически везде змееяд находится под защитой государства. Орел-змееяд занесен в Красную книгу Российской Федерации и Международную Красную книгу.