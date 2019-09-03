Владивосток, , 16:07 — REGNUM Международная морская научная экспедиция отправится в начале сентября из Владивостока для исследования шельфа, а также изменений климата северной части Тихого океана.

В соответствии с планами работы Российско-китайского научного центра по изучению океана и климата будут проведены исследования акватории Японского, Охотского и Берингова морей, а также северо-западной части Тихого океана.

Научно-исследовательское судно «Академик M. A. Лаврентьев» с российскими и китайскими учёными на борту по плану должно отправиться из Владивостока 5 сентября для изучения нефтегазоносного шельфа Тихого океана и анализа изменений климата в регионе.

В экспедиции примут участие 70 научных сотрудников. В их числе десять китайских учёных из Первого института океанографии и Управления по изучению Южно-Китайского моря министерства природных ресурсов КНР. Российская часть экспедиции рейсе представлена учеными из Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичёва (ТОИ) Дальневосточного отделения РАН, а также сотрудниками Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН.

Результаты исследований имеют важное прикладное значение при оценке нефтегазовых ресурсов, а также для повышения достоверности прогнозов климатических изменений в будущем. Это необходимо для создания долгосрочных планов освоения и развития Дальнего востока.

Отметим, что старт экспедиции приурочен к такому знаковому событию, как Восточный экономический форум — 2019. Он состоится 4−6 сентября 2019 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Торжественная церемония проводов экспедиции состоится в рамках V Восточного экономического форума.