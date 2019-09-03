Канберра, , 16:14 — REGNUM Исследователи из Австралии в ходе широкомасштабного эксперимента обнаружили характерные особенности набора меток на ДНК у детей, зачатых с помощью репродуктивных технологий.

Ребенок (сс) nikosapelaths

Ученые проанализировали метильные метки на ДНК более 400 человек разных возрастов, зачатых естественным путём, и «детей из пробирки». Обнаружилось, что вне зависимости от типа технологии набор меток на ДНК у детей, зачатых в результате использования разных репродуктивных технологий, имеет определённые характерные особенности. Но на здоровье младенцев они не влияют и с возрастом исчезают. Работа опубликована в журнале Nature Communication.

35 лет назад австралийские ученые из Института исследования детей Мердок запустили продолжительный эксперимент. Они отбирали образцы крови младенцев, зачатых естественным путем или с помощью репродуктивных технологий. Спустя 22−35 лет, когда дети выросли, их кровь снова брали для анализа и сравнения набора эпигенетических меток. Исследователи сознательно отбирали детей без врожденных патологий, чтобы сравнить маркеры, не связанные с ухудшением здоровья. Наконец научный коллектив под руководством Бориса Новаковича смог подвести итог эксперимента.

Учёные полагают, что к различиям в характере меток на ДНК могла привести гормональная стимуляция матери, которую проводят, чтобы получить от нее сразу несколько яйцеклеток. Либо, допускают исследователи, дело в эпигенетических особенностях родителей: ведь если им потребовались репродуктивные технологии, значит, они имеют определённые проблемы со здоровьем.

В итоге Новакович и его группа подтвердили: на эпигенетическом уровне «дети из пробирки» отличаются от зачатых естественным путем. Однако эти отличия не влияют на здоровье и исчезают по мере взросления.

Обратим внимание на метод, которым проводилось исследование — лонгитюдный. Смысл его в том, чтобы наблюдать большую группу людей очень продолжительный срок. Метод весьма затратен по времени и финансово, зато даёт возможность наблюдать за развитием процессов во временной перспективе, что зачастую делает его незаменимым.