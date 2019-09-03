Новосибирск, , 14:03 — REGNUM Геном комодского варана расшифровали учёные из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН совместно с коллегами из Италии, США, Чехии, Нидерландов, Австралии. Об этом 3 сентября сообщает издание «Наука в Сибири».

Комодской варан (или комодский дракон) — самый крупный ящер на планете. Его самца может достигать 2,6 метра (у самцов), вес — 100 кг. Представители этого вида достигают в длину более 3 метров.

В ходе исследования учёные выявили 201 ген с признаками положительного отбора, многие из которых повлияли на сердечно-сосудистую, энергетическую и хеморецепторную системы варана. В частности, исследователи установили, что половые хромосомы этого ящера гомологичны 28-й хромосоме курицы или 18-й ящерицы каролинский анолис.

По словам ведущего научного сотрудника ИМКБ СО РАН доктора биологических наук Владимира Трифонова, расшифровка генома позволит проследить эволюцию позвоночных в целом, а также сохранить виды варановых в условиях сокращения их численности. На следующем этапе учёные планируют изучить гены половых хромосом и выполнить идентификацию гена — триггера развития по женскому типу у варановых.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные объяснили хорошую выносливость и обоняние комодского варана