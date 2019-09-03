Красногорск, , 12:32 — REGNUM Шесть школ Московской области стали базовыми образовательными учреждениями РАН. Об этом 3 сентября заявила министр образования Московской области Ольга Забралова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министра.

По словам Забраловой, новый статус школам присвоен в рамках реализации в регионе Стратегии научно-технологического развития РФ. К проекту присоединились Балашихинский лицей, Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Королевский лицей научно-инженерного профиля, Химкинский лицей, Одинцовский десятый лицей и Долгопрудненская гимназия. Планируется, что в школах будут осваивать современные методы научных исследований, а на уроки к ученикам приглашать известных учёных.

«Целью проекта является создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей. Для нас это важное событие, функционирование данных школ послужит развитию интеллектуального потенциала Подмосковья и страны в целом», — отметила Забралова.

Напомним, как ранее сообщало, в 2019 году в НИУ МГСУ появится новый предмет государственного строительного надзора. Ранее 50 студентов университета прошли практику в Главгосстройнадзоре Московской области.

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