Остин, США, , 16:15 — REGNUM Американские ученые из Техасского университета в Остине продемонстрировали возможность запасания энергии механических колебаний без потерь, что стало важным научным достижением, пишет Science Advances.

Когда волна встречается с препятствием, она либо поглощается, либо рассеивается, либо отражается. На самом деле чаще всего одновременно происходят все эти процессы. Для решения технических задач обычно стараются усилить один из них и минимизировать другие. Так, зеркало должно хорошо отражать волны и как можно меньше рассеивать и поглощать. Также учёные давно бьются над проблемой потери энергии волны.

Для электромагнитных волн была найдена возможность создания поглотителя, почти без потерь преобразующего энергию колебаний в тепло («антилазер»). Для акустических волн также была использована схожая технология, основанная на сложном наложении колебаний, когда их интерференция в зависимости от интенсивностей и фаз позволяет контролировать поглощение и рассеяние (coherent perfect absorption, CPA). Благодаря этому возможно создание сверхчувствительных детекторов или усилителей малых колебаний, а также преобразователей, улучшающих и управляющих процессом аккумулирования энергии.

В работе американских ученых под руководством Андреа Алу (Andrea Alù) из Техасского университета в Остине явление CPA впервые продемонстрировано для упругих волн в веществе. Коллективом фактически была решена задача поглощения продольных механических колебаний, не растрачивая энергию на тепло, но сохраняя колебания внутри поглотителя.

Андреа Алу утверждает, что, тщательно подобрав методику возбуждения колебаний, можно сохранить волну, а затем контролируемо высвободить её энергию в нужном направлении.

Учёные подчёркивают, что описанный эффект одинаково применим к волнам разной природы и может быть использован в самых разных областях: беспроводной передаче данных, фотонике, преобразовании механической энергии в электрическую, усилении слабых сигналов и огромном количестве прочих.