Краснодар, , 12:13 — REGNUM Уникальную лабораторию молекулярно-генетических исследований открыли в Кубанском государственном аграрном университете, сообщила 3 сентября пресс-служба администрации края. Лаборатория создана при поддержке Минсельхоза России.

Новый исследовательский центр оснащён высокотехнологичным оборудованием мирового класса, что позволит специалистам проводить генетические исследования. В частности, работа лаборатории будет направлена на изучение предрасположенности сельскохозяйственных животных к генетическим заболеваниям, определение продуктивности. Кроме того, новая лаборатория позволит ускорить процесс селекции растений, создать высококачественные биопрепараты для животноводства и новейшие средства защиты растений.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, лаборатория в ближайшее время получит российскую сертификацию, а затем и международную.