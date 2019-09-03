Тэгу, Южная Корея, , 11:33 — REGNUM Представители из Южной Кореи заняли первое место на Международной олимпиаде по наукам о Земле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

По их словам, южнокорейские школьники получили четыре золотые медали на международной олимпиаде, проводившей в Тэгу с 26 августа по 3 сентября.

Известно, что второе место занял Тайвань, третье — США. В общей сложности в олимпиаде приняли участие 179 школьников из 43 стран мира.

Международная олимпиада по наукам о Земле — ежегодное соревнование, проводящееся среди учащихся средних школ в таких дисциплинах как геология, метеорология, океанография и астрономия.