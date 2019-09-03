Пекин, , 11:22 — REGNUM Китайские археологи подтвердили обнаружение обломков боевого китайского корабля, который затонул в Желтом море, попав под атаку японского флота в 1894 году, сообщает 2 сентября агентство Синьхуа

Археологическая команда также извлекла из-под воды с броненосца «Динъюань» более 150 реликвий. Судно являлось флагманом Бэйянского флота династии Цин (1644 — 1912) и затонуло во время первой Японо-китайской войны (1894 — 1895).

Находка последовала через два месяца подводных исследований, которые совместно проводились Центром сохранения подводных культурных реликвий при Китайской администрации национального культурного наследия, Шаньдунским подводным археологическим исследовательским центром, музеем Японо-китайской войны и Вэйхайским музеем.

Находка броненосца «Динъюань» представляет огромную историческую и научную ценность для исследования истории китайского флота, боевых кораблей, а также первой Японо-китайской войны, отмечают эксперты.

Отметим, что 25 июля 1894 года японский флот атаковал два китайских военных корабля у корейского порта Асан. В то время Корея была данником империи Цин. К марту 1895 года китайская армия и флот были разгромлены, а Китай впервые понес поражение от Японии в военном конфликте.