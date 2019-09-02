Дубна, Московская область, , 15:38 — REGNUM Новое сейсмическое устройство, разработанное специалистами Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) и Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), может помочь охотникам за гравитационными волнами. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба дубненского института.

Отмечается, что на первом этапе учёные планировали создать прототип устройства нового типа для контроля движения подземных сооружений в CERN. Однако проект быстро развивался, и вскоре прототип превратился в несколько полноценных устройств, которые потенциально могут служить системами раннего оповещения о землетрясениях и могут использоваться для мониторинга других сейсмических колебаний.

Более того, устройства, называемые прецизионными лазерными инклинометрами, могут использоваться и за пределами CERN.

Исследователи, стоящие за одним из таких проектов, сейчас испытывают одно устройство на детекторе Advanced Virgo (Италия), который недавно обнаружил гравитационные волны — крошечные пульсации в ткани пространства-времени, которые были предсказаны Эйнштейном столетие назад.

В российском институте отметили, что если все пойдет по плану, это устройство может помочь охотникам гравитационных волн минимизировать шум, который сейсмические события оказывают на сигнал от волн.

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