Москва, 2 сентября 2019, 15:45 — REGNUM Космические аппараты «Метеор-М» передали на землю сделанные на орбите снимки урагана «Дориан». Изображения опубликованы 2 сентября в микроблоге Роскосмоса в Twitter.
На снимках белый вихрь виден вблизи американского полуострова Флорида, он накрыл собой Багамские острова. Максимальная скорость ветра в урагане приближается к 300 км/ч.
«Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия», — говорится в описании снимка.
https://twitter.com/roscosmos/status/1168455207220666368
В госкорпорации отметили, что подобные снимки помогают оценить масштабы разрушений и работ, необходимых в пострадавших от стихии районах земного шара.
Ураган «Дориан», по данным специалистов, движется в направлении штата Флорида и останется мощным еще несколько дней. Ему присвоена максимальная, пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.
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