Москва, , 15:45 — REGNUM Космические аппараты «Метеор-М» передали на землю сделанные на орбите снимки урагана «Дориан». Изображения опубликованы 2 сентября в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

На снимках белый вихрь виден вблизи американского полуострова Флорида, он накрыл собой Багамские острова. Максимальная скорость ветра в урагане приближается к 300 км/ч.

«Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия», — говорится в описании снимка.

https://twitter.com/roscosmos/status/1168455207220666368

В госкорпорации отметили, что подобные снимки помогают оценить масштабы разрушений и работ, необходимых в пострадавших от стихии районах земного шара.

Ураган «Дориан», по данным специалистов, движется в направлении штата Флорида и останется мощным еще несколько дней. Ему присвоена максимальная, пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

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