Москва, , 14:47 — REGNUM Характерно, что США, в отличии от России и Китая, до сих пор не обзавелись системами гарантированного ответа на ядерный удар, построенными на основе искусственного интеллекта (ИИ), заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление США о причине начала ядерной войны.

«И это при несомненно больших финансовых возможностях и лидерстве в сфере электроники и программного обеспечения.

То есть, сами американские политики и военные никогда всерьез не верили в то, что Россия или Китай нанесут по ним первый удар.

Теперь же разговоры о необходимости создания такой системы американцы сопровождают рассуждениями о риске ошибки искусственного интеллекта.

Возможно, это попытка разменять свою еще не созданную систему на существующие системы геополитических конкурентов.

Но у ИИ есть в этом смысле большое преимущество перед американскими политиками — он ещё ни по кому ядерных ударов не наносил, в отличие от американцев», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк заявил о существенной опасности искусственного интеллекта в случае использования его военными.

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