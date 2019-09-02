Новосибирск, , 14:10 — REGNUM Строительство уникального сооружения высотой около 200 метров предусмотрено концепцией создания Междисциплинарного исследовательского комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики в новосибирском Академгородке. Об этом 2 сентября сообщает издание «Наука в Сибири».

По словам директора Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Дмитрия Марковича, башня сбрасывания позволит в земных условиях проводить эксперименты в невесомости.

Внутри здания будет расположен металлический цилиндр, из которого откачан газ. Любое тело, попавшее в этот цилиндр, под действием гравитации будет пребывать в условиях невесомости. Внутри капсулы, которая движется по цилиндру, разместят экспериментальное оборудование.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ провело конкурс на предоставление средств на обновление приборной базы ведущих научных организаций. Организации новосибирского научного центра, в который входят 14 институтов, получат на эти цели почти миллиард рублей. Из них Институт теплофизики получит почти 40 миллионов рублей, в том числе на цели, предусмотренные концепцией создания междисциплинарного исследовательского комплекса.

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