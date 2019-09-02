Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Ученые Стэндфордского университета в США обнаружили, что молекулы воды могут спонтанно выделять перекись водорода. Об этом сообщил 1 сентября портал Sciencealert.com.

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Открытию пока не найдено объяснение. Оказалось, что при распылении воды на микрокапли размером от 1 до 20 мкм в диаметре, происходит образование перекиси водорода. Причем для этого не требуется больше никаких внешних воздействий: излучения, химических препаратов или катализаторов.

Отмечается, что ученые проводили исследование по созданию золотых наноструктур в микрокаплях. Новое свойство было обнаружено случайно. Для получения эффекта подходит только чистая вода.

Напоминаем, что в 2016 году в Массачусетском технологическом институте ученые добились замерзания воды в нанотрубках при температуре 105 градусов по Цельсию.