Уфа, , 11:07 — REGNUM Масштабный V Форум детских хирургов России и I российско-китайский конгресс детских хирургов пройдет в Уфе 3−5 сентября. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

По словам организаторов мероприятия, на форум приедут порядка 400 делегатов из России, Китая, США и Германии.

После пленарного заседания, которое состоится в первый день форума, пройдет симпозиум «Техногенные катастрофы: организация и оказание медицинской помощи детям».

«В этот же день состоится рабочее совещание главных внештатных специалистов, детских хирургов министерства здравоохранения РФ», — сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках форума пройдут круглые столы и симпозиумы по вопросам торакальной хирургии, опухоли печени, хирургических аспектов лечения детей с синдромом короткой кишки, опухолей печени и ряда других заболеваний.

По словам организаторов, в рамках форума будут проведены мастер-классы по металлоостеосинтезу и конкурс молодых учебных.

Напомним, что организаторами мероприятия являются министерства здравоохранения РФ и Республики Башкирии, Башкирский государственный медицинский университет, Российская Ассоциация детских хирургов.