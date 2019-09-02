Вашингтон, 2 сентября 2019, 10:22 — REGNUM Ночные светильники, включенные во время сна, способствуют набору у человека лишнего веса. К такому выводу пришли ученые американского Парка исследовательского треугольника в штате Северная Каролина после длительного эксперимента. Об этом передает medikforum.ru со ссылкой на иностранные издания.
Исследование охватило 44 000 женщин от 35 до 70 лет. Часть из них ложились спать в темноте, а часть — включали перед сном светильники. 5-летние исследования показали, что в среднем те, кто спит со светом, набирают по 1 кг в год.
Объясняется это тем, что искусственное освещение «обманывает» организм, и он отчасти продолжает работать в дневном режиме. Из-за этого спящие с ночниками за ночь испытывают больший голод, чем те, кто спит в темноте.
Ученные отмечают, что для такого эффекта часто достаточно искусственного света от фонарей и рекламы, который попадет в спальню через окно. Это также может сбить внутренние ритмы человека.
Стоит отметить, что нарушение суточных циклов, согласно исследованиям ученых, в целом отрицательно влияет на здоровье человека. Это может увеличить риск не только ожирения, но также и таких заболеваний, как диабет и гипертония.