Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Ночные светильники, включенные во время сна, способствуют набору у человека лишнего веса. К такому выводу пришли ученые американского Парка исследовательского треугольника в штате Северная Каролина после длительного эксперимента. Об этом передает medikforum.ru со ссылкой на иностранные издания.

Электрическая лампа (cc) Unsplash

Исследование охватило 44 000 женщин от 35 до 70 лет. Часть из них ложились спать в темноте, а часть — включали перед сном светильники. 5-летние исследования показали, что в среднем те, кто спит со светом, набирают по 1 кг в год.

Объясняется это тем, что искусственное освещение «обманывает» организм, и он отчасти продолжает работать в дневном режиме. Из-за этого спящие с ночниками за ночь испытывают больший голод, чем те, кто спит в темноте.

Ученные отмечают, что для такого эффекта часто достаточно искусственного света от фонарей и рекламы, который попадет в спальню через окно. Это также может сбить внутренние ритмы человека.

Стоит отметить, что нарушение суточных циклов, согласно исследованиям ученых, в целом отрицательно влияет на здоровье человека. Это может увеличить риск не только ожирения, но также и таких заболеваний, как диабет и гипертония.