Иркутск, , 10:12 — REGNUM Аспиранта Иркутского государственного университета, младший научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Екатерина Щапова получила грант от «Российского фонда фундаментальных исследований» на разработку биосенсоров, позволяющих отслеживать состояние рыб и ракообразных, сообщил 2 сентября Baikal24.ru.

Проект предполагает разработку и применение «тканесовместимых флуоресцентных биосенсоров для долговременного отслеживания физиологических параметров гидробионтов (организмы, живущие в воде — прим. ИА REGNUM».

Биосенсоры, которые планируется создать на основе гидрогеля, позволят постоянно следить за тем, как состояние рыб и ракообразных зависит от изменений окружающей среды, например, от токсичных веществ, которые попадают в воду.

Отмечается, что ранее в данном направлении было сделано только одно исследование, но особых результатов оно не дало.