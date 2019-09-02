Брюссель, , 09:30 — REGNUM Масштабные исследования Европейского общества кардиологов показали, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями хорошо помогают непродолжительные физические нагрузки. Об этом сообщает 2 сентября mednote.life.

Исследования охватили 500 тысяч человек, средний возраст которых составил 60 лет. Выяснилось, что умеренные физические нагрузки позволяют снизить риск смерти от болезни сердца на 14%. Для этого надо только 5 дней в неделю делать прогулки с интенсивной ходьбой в течение 30 минут.

В случае занятости по будням кардиологи предложили другой вариант — прогулки в гору без груза. Таких тренировок будет достаточно 75 минут в неделю. Также отмечается, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижен у тех, кто ведет подвижный образ жизни.

Напоминаем, что согласно статистике, у лиц старше 45 лет основной причиной смертности становятся сердечно-сосудистые заболевания. У 50-летних эти показатели становятся аномально высокими — свыше 40%.