Якутск, , 08:41 — REGNUM Совместные исследования и подготовку научных кадров в области биорегуляции и геронтологии проведут Институт биорегуляции и геронтологии Санкт-Петербурга и Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ). Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Накануне стороны подписали соответствующее соглашение и обсудили возможные совместные программы.

«Сотрудничество с Санкт-Петербургским институтом биорегуляции и геронтологии очень продуктивно для нашего мединститута. Для нас самое главное — изучение клеточных технологий, иммунопрофилактика, работа с людьми с иммунодефицитным состоянием здоровья и предотвращение различных заболеваний», — сказала президент СВФУ Евгения Михайлова.

Она добавила, что перед заключением соглашения представители якутского университета тщательно ознакомились с деятельностью петербургского центра.

«В их работе пациент сначала идет в научный институт для осмотра, точного определения индивидуальных данных человека и траектории ликвидации заболевания. В этом плане особый выбор лечения, методов диагностики проходит на высшем уровне. Со стороны центра были также изучены работы наших врачей, ученых. Отрадно, что теперь у нас есть возможность разработать совместные проекты», — заключила президент СВФУ.

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии был основан в 1992 году с целью реализации фундаментальных и прикладных задач в области биорегуляции и геронтологии и внедрения в медицинскую практику результатов экспериментальных и клинических исследований нового класса лекарственных препаратов — пептидных биорегуляторов, созданных в научно-исследовательской лаборатории биорегуляторов Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

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