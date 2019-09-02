Пермь, , 08:02 — REGNUM Новый метод оперативного картографирования нарушения лесных покровов планируют разработать молодые ученые Пермского университета (ПГНИУ), сообщает 2 сентября пресс-служба вуза.

Накануне экспертное жюри Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) поддержало шесть заявок от Пермского университета. Всего молодые ученые ПГНИУ получат на свои исследования 7,2 миллиона рублей.

Кроме исследований в области лесного картографирования, аспиранты вуза изучат синтез производных для противораковых, противомикробных и противоопухолевых препаратов, а также жидкокристаллические материалы.

«В этом году РФФИ впервые проводил грантовый конкурс для аспирантов. Из семи заявок от нашего университета были одобрены шесть», — сообщил проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ Андрей Ветров.

Гранты в рамках конкурса «Лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре» рассчитаны на два года. Всего РФФИ поддержали 1500 проектов молодых ученых России.

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