Томск, , 07:45 — REGNUM Группа учёных Дальневосточного геологического института ДВО РАН изучает данные о составе и происхождении подземных вод, чтобы научиться прогнозировать землетрясения, сообщает 2 сентября газета Томского политехнического университета «За кадры».

О значении свойств минеральных вод острова Сахалин российским и зарубежным коллегам сообщил заведующий лабораторией геохимии гипергенных процессов института Георгий Челноков на 16-м Международном симпозиуме по взаимодействию воды с горными породами — Water-Rock Interaction.

«Мы изучаем фундаментальные проблемы формирования химического состава воды и газа. С помощью этих данных можно прогнозировать глубину проникновения воды в недра земли и использовать воду как маркер прогнозирования землетрясений по изменению химического состава», — сказал учёный.

Он добавил, что если удастся найти доказательства того, что состав воды, которая изливается на поверхность земли, изменяется под воздействием определенных факторов и геологических процессов в пределах территорий обитания человека, то наука будет способна предотвратить экзогенные процессы.

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