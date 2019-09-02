Казань, , 05:10 — REGNUM В столице Татарии в День знаний начала работать первая в Приволжском федеральном округе кембриджская международная школа, выпускники которой помимо стандартного аттестата получат и кембриджский сертификат. Обучать детей планируют на четырёх языках — помимо русского и татарского, это будут английский и ещё один на выбор — испанский или китайский. Об этом сообщает «Татар-информ».

Обучаться в новой школе смогут 220 детей от младших до старших классов. В штате школы — педагоги, которые являются носителями языка, ими преподаваемого. В школе, в открытие которой приняла участие замспикера Госсовета РТ Татьяна Ларионова и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, 50 учителей из России и 15 из пяти других стран. Три языка в школе будут основными, а четвёртый по выбору.

Напомним, первый детсад с мультилингвальным обучение был открыт в Татарии в 2013 году.

В Казани торжественные линейки в связи с началом учебного года пройдут 2 сентября 2019 года, так как 1 сентября выпало на выходной день. За парты в новом учебном году в республике сядут 51,32 тыс. первоклашек, из которых 17,3 тысячи — в столице региона.