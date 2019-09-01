Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Используя углеродные нанотрубки, учёные создали 16-разрядный компьютерный процессор. Об этом 28 августа сообщает Nature.

Учёные из Массачусетского технологического института создали компьютерную микросхему из углеродных нанотрубок: свернутых листов графена толщиной в атом, которые проводят электричество на супер-высоких скоростях. Исследователи считают, что углеродные нанотрубки могут быть использованы в будущих компьютерах, потому что они проводят электричество быстрее и эффективнее, чем кремний, из которого изготавливаются процессоры в настоящее время. До последнего времени учёные увеличивали быстродействие процессоров, уменьшая размер кремниевых транзисторов из которых стоит чип, однако сейчас они достигли фундаментального предела.

Первый процессор из углеродных нанотрубок был создан в 2013 году и содержал только сотни транзисторов. Новый процессор состоит из 14 000 транзисторов. Процессоры, созданные по новой технологии, могут быть в десять раз эффективнее кремниевых, в три раза быстрее их и использовать около трети энергии. Их архитектура совестима с существующими инструментами проектирования процессоров и производственными мощностями по их изготовлению.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что китайская компания Huawei запустила производство процессора Ascend 910, который она позиционирует как самый мощный в мире процессор с технологиями искусственного интеллекта.

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