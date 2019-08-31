31 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Описанный в книге период раннего иудаизма слабо освещен в библейских текстах. Хорошо, что исследования, подобные работе Вандеркама, помогают нарушить «четырехсотлетнее молчание», как иногда называют эту эпоху.

Андрей Мартынов, , 21:27 — REGNUM



Джеймс Вандеркам. Введение в ранний иудаизм. М.: Издательство ББИ, 2019

Джеймс Вандеркам. Введение в ранний иудаизм. М.: Издательство ББИ, 2019

Книга профессора богословия университета Нотр Дам (США) Джеймса Вандеркама посвящена библейской истории. Она описывает времена Второго Иерусалимского Храма (516/515 до н.э. — 70 н.э.), от начала строительных работ до его разрушения в ходе Первой Иудейской войны. Ученый анализирует исторический контекст эпохи. Это время характеризуется сменой иноземных владычеств в Иудее (персидское, эллинистическое и римское). Автор пишет о литературе (помимо канонических и апокрифических текстов им рассматриваются сочинения Иосифа Флавия и Филона Александрийского), а также рассказывает об институтах власти (как светских, так и религиозных) и наиболее значимых движениях (фарисеев, саддукеев, ессеев). Отдельные разделы посвящены Вандеркамом храмовой культуре (богослужение, праздники).

Историк критически подходит к источникам. Так, например, он сомневается в достоверности описанной Иосифом Флавием встречи Александра Македонского с первосвященником Иаддуем. Иаддуй «был союзником (…) персидского царя Дария III и отказался изменить своей присяге этому царю, когда Александр потребовал верности». Разгневавшись, последний пошел на Иерусалим. Иаддуй вместе со священниками и простыми горожанами двинулся навстречу. «Все они были облачены в белые одежды. Увидев их, Александр сделал нечто неожиданное: спешился, вышел вперед к первосвященнику и преклонился перед ним. Александр также заявил, что видел ранее этого первосвященника во сне, а Иаддуй заверил его, что его приход предсказан в Книге Даниила». В итоге македонский царь сменил гнев на милость и осыпал евреев различными дарами.

По мнению Вандеркама, «не все в этом рассказе правдоподобно». Ведь нет ни одного нееврейского греческого источника, подтверждающего факт этой встречи. Вместе с тем, рассказ Флавия все же «отражает определенные исторические реалии: евреи живут под начальством первосвященника и у них хорошие отношения с крупными державами».

Касаясь литературы, историк размышляет не только о проблемах исторической достоверности, но и об экзегезе текстов. Так, в случае с Апокалипсисом Недель, входящем в апокрифическую Первую книгу Еноха, он обращает внимание, что Енох

«дает краткое описание мировой истории, причем почти все оно подано, как предсказание. История и различные этапы «суда» разделены на десять «недель». Эти семеричные отрезки подсказывают следующие ассоциации. Во-первых, они относятся к числу прямых и косвенных упоминаний о «семерках» в Апокалипсисе (например, Енох — седьмой патриарх). Во-вторых, десять раз по семь — это семьдесят, значимое число в свете предсказания Иеремии о запустении Иерусалима на протяжении семидесяти лет вавилонского владычества (…). В-третьих, решающая «неделя» — неделя, в которую живет подлинный автор текста и к которой относится поворотный момент истории, есть неделя седьмая. Поскольку 7×7 = 49, немедленно вспоминаются библейские юбилеи (которые ассоциировались в Книге Юбилеев и некоторых других текстах с промежутком в 49 лет)».

Описанный в книге период раннего иудаизма слабо освещен в библейских текстах. Хорошо, что исследования, подобные работе Вандеркама, помогают нарушить «четырехсотлетнее молчание», как иногда называют эту эпоху.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».