Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Учёные разработали робота размером в полмиллиметра, способного перемещаться по самым узким сосудам и даже проводить операции. Об этом 28 августа сообщает Science.

Инженеры Массачусетского технологического института озаботились созданием компактного робота, способного перемещаться внутри тела человека. Созданный аппарат состоит из ферромагнитных частиц, распределённых в мягкой полимерной матрице. Магнитное поле, включаемое дистанционно, заставляет частицы двигаться, а вместе с ними приводит в движение робота. Чтобы справиться с трением, возникающим при движении, на поверхности робота была выращена оболочка гидрогеля из гидратированных сшитых полимеров.

Робот может перемещаться по узкой и извилистой сети кровеносных сосудов, например, по сети сосудов головного мозга, в том числе пораженных аневризмами (выпячиванием сосудов). Аппарат может быть снабжён функциональными устройствами терапии. Так учёные демонстрируют возможность оснащения своего миниатюрного устройства лазером, с помощью которого можно будет провести операцию.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в США специалисты Бостонской детской больницы разработали гибкий автономный роботизированный катетер, который способен самостоятельно ориентироваться внутри сердца и достигать сердечных клапанов.

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