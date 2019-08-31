Москва, , 18:15 — REGNUMТоннелепроходческий комплекс «Победа», разработанный китайскими инженерами по техническому заданию российских специалистов для строительства тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ), доставят в Москву к ноябрю 2019 года. Об этом 31 августа сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики города.

«Коллеги из Китая закончили производство щита «Победа». Буквально через неделю его отгрузят в морском порту и к ноябрю он приедет в Москву», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что подобного рода международное сотрудничество с Китаем является первым опытом московских властей. С помощью десятиметрового щита «Победа» будут проложены тоннели между станциями «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар», а также перегон к камере съездов в направлении станции «Каширская».

Напомним, в начале 2019 года между Москвой и Китаем было подписано соглашение, в рамках которого китайская сторона должна будет осуществить строительные работы по проходке тоннелей длинной 11,4 км от станции «Нагатинский затон» до «Каширской» Большого кольца метро. Завершение строительства планируется в 2022 году.

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