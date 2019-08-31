Вашингтон, , 17:24 — REGNUMУчёные проанализировали геномы 500 000 человек и пришли к выводу, что ни один ген не оказывает решающего влияния на сексуальное поведение человека, включая его сексуальную ориентацию. Об этом 29 августа сообщает издание Nature со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Science.

ДНК (cc) geralt

Генетики из Бродского института Массачусетского технологического института и Гарварда в ходе своего исследования выявили пять ДНК-маркеров, связанных с сексуальным поведением. Если ранее учёные предполагали, что сексуальная ориентация имеет сильную генетическую обусловленность, но проведённое масштабное исследование позволяет утверждать, что ни один из генов не способен предсказать сексуальность человека. Лишь от 8 до 25 процентов сексуального поведения может быть объяснено генетикой, а остальные проявления сексуальности связаны с влиянием окружающей среды и культуры, установили учёные.

Вместе с тем, гены, которые влияют на сексуальность, по-видимому, ещё предстоит обнаружить, поэтому исследователи продолжают увеличивать размер выборки — наращивают количество исследованных ДНК-образцов людей.

Однако, существует опасность, неадекватного восприятия данной информации со стороны групп по защите ЛГБТ-меньшинств. Чтобы наилучшим образом донести полученные результаты, был разработан специальный веб-сайт, который излагает результаты исследования, используя деликатный язык .

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные из США заявили о том, что ими найдены генетические маркеры, которые оказывают влияние гомосексуальность. В исследовании приняли участие более двух тысяч мужчин.

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