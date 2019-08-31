Мадрид, , 13:06 — REGNUMУченые из испанского Института здоровья Карлоса III нашли генную мутацию, которая защищает от ВИЧ-инфекции, результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

Ученые выяснили, что что возникающая в гене TNPO3 мутация приводит к развитию у человека редкого заболевания — тазово-плечевой мышечной дистрофии. Вместе с тем эта же мутация защищает больного от ВИЧ.

Ученые считают, что клетки пациентов с мышечной дистрофией в дальнейшем могут быть использованы для создания «стратегий лечения» ряда заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, ВИЧ наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией назван экспертами ВОЗ одной из самых смертоносных болезней ХХI века. Вместе с тем медики и ученые рассчитывают создать эффективную вакциону против ВИЧ к концу текущего столетия.

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