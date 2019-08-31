Москва, , 08:26 — REGNUMМеждународную базу данных всех наводнений, которые случились в Европе, создали совместно с европейскими учёными их российские коллеги и Московского университета имени М.В. Ломоносова, сообщает пресс-служба вуза.

«Чтобы разработать комплекс мер защиты от речных наводнений, ученые из европейских стран создали международную базу данных, объединяющую информацию о максимальных расходах воды [наблюдаются во время весеннего половодья или паводков] и датах их прохождения более чем на 3700 гидрометрических станциях, из которых свыше 200 находятся на западе европейской части России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что в опубликованном в журнале Nature исследовании, были впервые представлены результаты всесторонней аналитической статистики, характеристики наводнений и определяющих их факторов.

Кроме этого, из данных исследования следует, что за последние 12 лет наводнения в Европе стали более частыми и масштабными, что, в свою очередь, повлекло за собой увеличение экономического ущерба.

При этом если в Северо-Западной Европе количество зимних и осенних осадков увеличилось, что привело повышению объема воды в реках региона, то на Юго-Востоке осадки снизились, что привело к уменьшению наводнений.

В исследовании приняло участие 2 ученых МГУ имени М.В. Ломоносова. Всего в проекте было задействовано 47 специалистов из нескольких десятков европейских научных организаций. Исследования проходили при поддержке совместного гранта Российского фонда фундаментальных исследований и Русского географического общества