Томск, , 12:37 — REGNUMСпециалисты Томского политехнического университета (ТПУ) добились улучшения метода легирования металла — повышения его качества за счёт примесей, что позволит улучшить износостойкость стали в 100 раз. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба вуза.

По словам учёных, существующие методы легирования исчерпали свой технологический потенциал. Для повышения качества стали они предложили воздействовать на металл пучками заряженных частиц, потоками плазмы и лазерным излучением. Одним из методов — ионное легирование, которое позволяет изменять элементный состав и повышать необходимые качества материала.

Авторы исследования полагают, что развитие метода высокоинтенсивной имплантации ионов с низкой энергией может произвести революцию в технологиях улучшения свойств материалов. Предстоящие исследования в этом направлении позволят удешевить применение этой технологии и повысить качество продукции.

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