Москва, , 11:37 — REGNUMПроект создания математического центра мирового уровня в новосибирском Академгородке поддержал профильный совет правительства России, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Всего на текущем этапе Совет по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня одобрил создание четырёх центров: на базе Математического института им. В. А. Стеклова РАН (Москва), Санкт-Петербургского международного математического института им. Леонарда Эйлера, Московского центра фундаментальной и прикладной математики, Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН и Новосибирского государственного университета.

Общая стоимость проектов по созданию центров составит 3,7 млрд. рублей. Средства на них будут выделяться в период до 2024 года.

Добавим, создание математических центров проводится в рамках национального проекта «Наука», который предполагает создание к 2024 году 16 научных центров в различных областях.

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