Владивосток, , 10:52 — REGNUMМорскую пиявку нового вида Johanssonia extrema обнаружили российские и немецкие учёные на рекордной глубине 8728,8 метра в Курило-Камчатском желобе, сообщила пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Длина тела пиявки — почти гигантская, по словам учёных, для столь большой глубины — составляет 58 миллиметров. Чаще размеры подобных пиявок не выходят за 10 до 25 мм. Найденная пиявка, предполагают исследователи, питается кровью глубоководной рыбы макруруса.

«Ранее на глубине свыше 8 000 метров никогда не находили рыбьих пиявок, к тому же подверженных явлению глубоководного гигантизма, которое было впервые описано советскими учёными, изучавшими Курило-Камчатский жёлоб», — сообщил профессор кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов Школы естественных наук ДВФУ Алексей Чернышёв.

Он добавил, что на глубинах восемь-девять километров встречаются виды, которые гораздо крупнее тех, что обитают на меньших глубинах, однако объяснить это явление пока не удаётся. Предполагается, что дальнейшие исследования позволят понять учёным, как формировалась жизнь в различных участках моря, в том числе на больших глубинах.

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