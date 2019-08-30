Гуйян, Китай, , 10:47 — REGNUMКитайский Сферический радиотелескоп с пятиметровой заполненной апертурой (FAST), являющийся крупнейшим в мире однозеркальным радиотелескопом, открыл 93 новых пульсара с октября 2017 года, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Пульсар представляет из себя быстровращающуюся нейтронную звезду с мощным магнитным полем, наклоненным к оси вращения. С момента первого обнаружения телескопом FAST пульсара в октябре 2017 года, им было найдено целых 132 кандидата на звание пульсара, из которых 93 подтвердили свой статус.

Исследователь Национальной астрономической обсерватории Китая Чжу Вэньхай отметил, что коло 3000 пульсаров было найдено учеными по всему миру с момента обнаружения самого первого из них в 1967 году.

Наблюдение за пульсарами является одной из важнейших задач, возложенных на FAST, который также может использоваться для фиксации гравитационных волн и черных дыр, а также помогать решать прочие важные вопросы астрофизики.

Напомним, что FAST расположен в провинции Гуйчжоу. Его разработка началась в октябре 2008 года, а строительство в 2011 году. Проект был запущен в эксплуатацию в 2016 году.

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