Аддис-Абеба, , 10:17 — REGNUMУченые объявили о создании реконструкции лица предка человека, жившего 3,8 миллионов лет назад. Это стало возможным благодаря черепу, найденному в 550 км к северо-востоку от Аддис-Абебы в 2016 году, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление ученых.

Ископаемые останки, названные MRD, дают представление о поворотном периоде эволюционной линии, которая в конечном итоге привела к современным людям. Обнаруженный учеными череп принадлежит виду Австралопитек анамский (Australopithecus Аnamensis), который появился примерно 4,2 миллионов лет назад.

Этот вид считается прямым предком Австралопитека афарского (Australopithecus afarensis), вида, наиболее известного по знаменитому скелету по имени Люси, обнаруженного в 1974 году примерно в 56 км от места в отдаленном регионе Эфиопии, где был найден череп MRD. Возраст Люси датируется примерно 3,2 млн лет назад.

«Это открытие всей жизни, я не встречал ничего более захватывающего», — сказал палеоантрополог Кливлендского музея естественной истории Йоханнес Хайле-Селассие, руководитель исследования, опубликованного в журнале Nature.

«Речь идет о наиболее полном черепе раннего предка человека, когда-либо найденном в возрасте старше 3 миллионов лет», — добавил палеоантрополог.

До сих пор единственными остатками черепа Австралопитека анамского были изолированные фрагменты челюстей и зубов, что затрудняло полное понимание его внешнего вида. Обнаруженный череп имел решающее значение для изучения диеты вида, размера его мозга и реконструкции внешнего вида лица.

Открытие, наконец, позволило ученым «соотнести внешний облик и имя» Австралопитека анамского, сказал палеоантрополог и соавтор исследования Стефани Мелилло из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии.

«Анатомические особенности этого черепа помогают нам охарактеризовать этот вид, который, в свою очередь, расширяет наши представления об эволюционных отношениях между видами», — добавил Мелилло.

Вид MRD, который был прямоходящим, но также мог лазать по деревьям, был намного меньше, чем современные люди.

Его череп, найденный приблизительно в 550 км к северо-востоку от столицы Эфиопии Аддис-Абебы, имеет размеры примерно 20 см в длину и 11,5 см в ширину. Предыдущие исследования показали, что вид достигал около 1,5 метра в высоту, но исследователи пока что не дали оценку высоты данной особи, по-видимому, взрослого самца.