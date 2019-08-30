Нижний Новгород, , 04:18 — REGNUMВ столице Нижегородской области к октябрю 2019 года планируют завершить первую очередь пилотного проекта по оцифровке кладбищ. Базу данных будут использовать как поисково-учётную, а заодно планируют за счёт управления данным сектором победить коррупцию в сфере ритуальных услуг. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

В рамках проекта будут вести учёт захоронений, а также возможно будет найти захоронения родных. Также планируется контролировать замену сооружений, размеры мест захоронения, а также очередность выделения мест. Есть в проекте и блок для заброшенных захоронений.

Первой очередью проекта стало муниципальное кладбище «Нижегородское», где уже сделана топографическая съемка, создана поквартальная карта и проведены другие работы. Сейчас идёт загрузка всего материала в базу данных и создание электронного архива захоронений.

Ранее мэр города Владимир Панов заявил, что оцифровка поможет «избежать коррупции в сфере ритуальных услуг» и решит вопрос с незаконной продажей мест для захоронения.

У экспертов возникли вопросы к стоимости данного проекта и его пилотности. Телеграм-канал «Нижегородский эксперт» отметил, что объявленная цифровизация обойдётся в 10 млн рублей, но ранее аналогичный проект оценивали дешевле:

«Умные кладбища Владимира Панова. Нижегородский мэр объявил цифровизацию кладбищ, на что из городского бюджета выделили 10 миллионов. Уже в октябре обещают отчитаться о выполнении первого этапа. Но давайте посмотрим, кто его на самом деле выполнил. Летом 2016 года предшественник Панова, Сергей Белов дал старт… оцифровке городских кладбищ, причём начали с тех же — Федяково и Нижегородского. Правда, там заявляли о затратах на оцифровку в пределах 100 тысяч рублей».