29 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Великое княжество Литовское (ВКЛ) достигло достаточной устойчивости и мощи, чтобы начать собственную экспансию. Тогда в него и вошли некоторые из древнерусских земель, в частности Полоцкая, Гродненская, а в дальнейшем Киевская, Чернигово-Северская и Смоленская.

Андрей Мартынов, , 22:45 — REGNUM



Андрей Дворниченко. Rus Lietuvos: Великое княжество Литовское от рассвета до заката. СПб.: Евразия, 2019

Андрей Дворниченко. Rus Lietuvos: Великое княжество Литовское от рассвета до заката. СПб.: Евразия, 2019

Могла ли Русь воевать с Москвой? Подобное упоминание, как правило, сопровождалось примечанием о том, что летописец ошибся.

Тем не менее одним из противников Московского княжества действительно была Русь, точнее, Русь Литовская (Rus Lietuvos), Великое княжество Литовское, Жомойтское и Русское.

Андрей Дворниченко (СПбГУ) восстанавливает историю одного из наиболее серьезных соперников Московской Руси.

Первые упоминания о нем относятся к XIII в. Его появление было связано с экспансией Ордена меченосцев в Прибалтике. Агрессия способствовала консолидации литовцев и как следствие эволюции их политических институтов, от военной демократии к собственно княжеской власти. Последняя, согласно Дворниченко, «отличалась рядом архаических черт, среди которых одна из самых ярких — система «диархии». Равноправное верховное правление двух братьев».

И все-таки Великое княжество Литовское (ВКЛ) достигло достаточной устойчивости и мощи, чтобы начать собственную экспансию. Тогда в него и вошли некоторые из древнерусских земель, в частности Полоцкая, Гродненская, а в дальнейшем Киевская, Чернигово-Северская и Смоленская. Именно смоленские полки в ходе Грюнвальдской битвы (1410 г.) будут способствовать победе объединенных польско-литовско-татарских войск над Тевтонским орденом.

Однако военные успехи отнюдь не гарантировали успехов в области культуры повседневности ВКЛ. Она веками во многом отставала от своего восточного соседа. Историк обращает внимание, что вплоть

«до XVI в. меню различных страт населения, будь то селяне, бояре или мещанство, практически не отличалось. Одежда (качество ткани, покрой платья) и мебель становятся индикатором сословности также довольно поздно».

Хотя имели место и, напротив, прорывы в области социальной сферы. Например, в отношении прав женщин, которые

«владели собственностью, участвовали в общественной жизни и даже в войнах».

Впрочем, несмотря на частые вооруженные конфликты и отставание по целому ряду позиций в области культуры, возникает парадоксальная ситуация. Исследователь обращает внимание, что между предшественником Москвы Киевской Русью и Великим княжеством Литовским

«больше связей и меньше дискретности, чем между той же Киевской Русью и Московским государством. В этом смысле история ВКЛ является прямым продолжением истории Киевской Руси».

Может быть, Великое княжество Литовское, Жомойтское и Русское и есть недостающее звено в истории российской государственности?

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».