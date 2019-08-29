Пекин, , 21:24 — REGNUMКитайский телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 вышел из строя сразу после выхода на околоземную орбиту, сообщает 29 августа американский интернет-портал spacenews.com. со ссылкой на неназванный источник.

Утверждается, что китайский космический аппарат потерял способность маневрировать, а его солнечные батареи не смогли раскрыться.

Портал утверждает, что после запуска с космодрома Сичан спутник должен был перейти на рабочую геостационарную орбиту, но до сих пор по неизвестной причине этого не сделал.

Запуск спутника был осуществлён 19 августа.

Орбитальный аппарат принадлежит китайской компании China Satcom.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации пока нет.

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