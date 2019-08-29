Пекин, , 19:57 — REGNUMВ Шанхае проходит вторая трехдневная всемирная конференция по глобальному сотрудничеству и инновациям в сфере искусственного интеллекта — 2019. Официальная повестка форума: «Интеллектуальная взаимосвязанность — безграничные возможности», сообщает 29 августа Синьхуа.

В рамках конференции запланированы два саммита и 12 тематически форумов, посвящённых различным сторонам разработок и индустрии искусственного интеллекта, например: «умное» образование, интеллектуальный алгоритм, микросхемы и смарт-устройства, беспилотное вождение, а также интеграция сетей 5G с искусственным интеллектом. Среди 150 представителей профильной индустрии и академических учёных участие в форуме принимают два лауреата Нобелевской премии.

На выставочной зоне площадью в 15 тыс. кв. м демонстрируются результаты применения разработок в промышленной экологии и ряде других сфер. По итогам ожидается заключение около 70 проектов. Как сообщил мэр Шанхая У Цин, с прошлогодней такой же конференции развитие искусственного интеллекта внесено в приоритеты долгосрочной стратегии развития мегаполиса.