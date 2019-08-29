Москва, , 18:37 — REGNUMВозвращение с орбиты космического корабля «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» станет частью испытаний принципиально новой системы управления приземлением, сообщает 29 августа пресс-служба Ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в «Роскосмос».

По словам гендиректора РКК «Энергия» Николая Севастьянова, посадка «Союза МС-14» будет осуществляться с применением модернизированной системы управления движением и навигацией на стадии управляемого спуска на Землю.

Новая система управления стала полностью цифровой, тогда как раньше использовалась аналоговая.

Как сообщало ИА REGNUM, космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту 27 августа со второй попытки пристыковался к МКС. Приземление «Союза МС-14» с «Фёдором» должно произойти 7 сентября в Казахстане.

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