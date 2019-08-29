Красногорск, , 15:10 — REGNUM

В Московской области на 1 тыс. человек увеличилось число студентов вузов. В 2019 году в высших учебных заведениях появятся свыше 25 тыс. новых студентов, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе министра образования Московской области Ольги Забраловой.

По её словам, хорошие результаты также показали средние профессиональные учебные заведения. В 2019 году в колледжи Подмосковья придут 54,8 тыс. студентов. Забралова отметила, что все учебные заведения готовы к приёму учащихся.

«Педагогическое сообщество уже наметило цели и задачи на следующий год. Буквально вчера в Доме правительства Московской области прошла торжественная часть нашей традиционной августовки. Свыше 1 тыс. педагогов собрались на одной площадке», — добавила она.

Всего в регионе работает 49 средних профессиональных учебных заведений и шесть вузов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в Подмосковье планируется подписать несколько новых соглашений на целевую подготовку студентов для крупных предприятий региона.