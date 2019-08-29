Калининград, 29 августа 2019, 13:50 — REGNUM
Участниками международной школы «Рентгеновские источники 4-го поколения: когерентная оптика и методы», проходящей в эти дни в Балтийском федеральном университете им. И. Канта, стали более 60 учёных с мировым именем. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба вуза.
Основной целью школы является освещение современных тенденций развития когерентной рентгеновской оптики и методов на ее основе, а также их применение на синхротронных источниках третьего и четвертого поколения. Кроме того, участники школы познакомятся с научным сообществом, специализирующимся на рентгеновских методиках исследования в материаловедении и биомедицине.
Как пояснил директор международного научно-исследовательского центра (МНИЦ) «Когерентная рентгеновская оптика для установок Мегасайенс» БФУ им. И. Канта Анатолий Снигирев, проведение такой школы является большим событием не только для возглавляемого им центра и университета, но и для российского синхротронного сообщества в целом.
В мероприятии принимают участие более 60 человек, из них 23 — приглашенные лекторы-ведущие мировые ученые из России (Новосибирск, Красноярск, Воронеж, Москва, Санкт-Петербург), Германии, Франции, Японии, Великобритании, Норвегии, Латвии, Нидерландов, Швеции и Италии. Школа завершится 29 августа.
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