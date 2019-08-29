Калининград, , 13:50 — REGNUM

Участниками международной школы «Рентгеновские источники 4-го поколения: когерентная оптика и методы», проходящей в эти дни в Балтийском федеральном университете им. И. Канта, стали более 60 учёных с мировым именем. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба вуза.

Основной целью школы является освещение современных тенденций развития когерентной рентгеновской оптики и методов на ее основе, а также их применение на синхротронных источниках третьего и четвертого поколения. Кроме того, участники школы познакомятся с научным сообществом, специализирующимся на рентгеновских методиках исследования в материаловедении и биомедицине.

Как пояснил директор международного научно-исследовательского центра (МНИЦ) «Когерентная рентгеновская оптика для установок Мегасайенс» БФУ им. И. Канта Анатолий Снигирев, проведение такой школы является большим событием не только для возглавляемого им центра и университета, но и для российского синхротронного сообщества в целом.

Директор МНИЦ «Когерентная рентгеновская оптика для установок Мегасайенс» Анатолий Снигирев «Сегодня Россия является одной из основных стран-участниц «больших рентгеновских установок», а кроме того, — площадкой для строительства нового одного из самых современных источников синхротронного излучения (ЦКП «СКИФ», Новосибирск). И в данном случае наша школа, я уверен, внесет весомый вклад в укрепление международного сотрудничества БФУ им. И. Канта с ведущими мировыми рентгеновскими установками класса Мегасайенс. В этом мы расширили тематику школы и пригласили 20 лекторов, которые работают в разных направлениях применения синхротронного рентгеновского излучения, включая биологические структуры, магнитные материалы. Это ученые высочайшего класса, владеющие самыми современными методами дифракции и спектроскопии».

В мероприятии принимают участие более 60 человек, из них 23 — приглашенные лекторы-ведущие мировые ученые из России (Новосибирск, Красноярск, Воронеж, Москва, Санкт-Петербург), Германии, Франции, Японии, Великобритании, Норвегии, Латвии, Нидерландов, Швеции и Италии. Школа завершится 29 августа.

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