Томск, , 13:30 — REGNUM

Математическую модель, описывающую сейсмический процесс и формирование очагов разрушений при землетрясениях, разрабатывают специалисты физико-технического факультета Томского государственного университета. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба вуза.

«Мы хотим понять, как устроен, организован и развивается сейсмический процесс в земной коре, и построить описывающую его математическую модель. Всё это направлено на то, чтобы приблизиться к прогнозу катастрофических явлений — землетрясений», — пояснил руководитель проекта, профессор Павел Макаров.

По словам учёного, сегодня научным сообществом не предложена общая математическая модель, описывающая возникновение и пространственно-временное распределение землетрясений.

К 2021 году в университете планируют создать модель, которая опишет эти эти процессы, а также выполнить расчёты для глубинных разломов земной коры в Байкальской рифтовой зоне. Они первыми в мире включат в модель медленные автоволновые деформационные возмущения, что сделает эту модель более приближенной к реальности. Это откроет новые пути к прогнозу землетрясений, что поможет минимизировать их последствия.

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