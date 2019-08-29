Томск, , 12:57 — REGNUM

Ионно-пучковая технология имеет огромную значимость для аэрокосмической отрасли и моделирования космических путешествий, заявил профессор Дармштадтского технического университета Германии Вольфганг Энзингер на 21-й Международной конференции по модифицированию поверхности материалов ионными пучками. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.

По его словам полёт на другую планету очень длительный, в процессе космические лучи и частицы повреждают материалы покрытия корабля, поэтому необходимо тщательно изучить и спрогнозировать, как они будут себя вести в таких условиях.

«Так что до Марса не долететь без ионно-пучковых технологий. Также это касается поверхностей спутников и космических станций», — сказал учёный.

Добавим, что тема научной работы Энзингера касается взаимодействия ионов и материалов для очень широкого спектра использования: от биоинженерии до энергетики.

Международная конференция по модифицированию поверхности материалов ионными пучками (SMMIB-2019) — это одно из самых масштабных научных событий в своей области. Она проводится раз в два года на протяжении более 40 лет. В России мероприятие проходит впервые, его организатором стал Томский политех

Читайте также: Глава Росатома предложил долететь до Марса за 1,5 месяца