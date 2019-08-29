Иркутск, , 12:26 — REGNUM

Флуоресцентные биосенсоры для долговременного отслеживания рыб и других гидробионтов разрабатывают молодые специалисты Иркутского государственного университета (ИГУ). Об этом 29 августа сообщает пресс-служба вуза.

Научная работа проводится целях мониторинговой оценки водных экосистем, контроля качества воды и аквакультуры под руководством доктора биологических наук, профессора ИГУ Максима Тимофеева.

«Эти биосенсоры формируем на основе тканесовместимого гидрогеля. Тестирование разрабатываемых биосенсоров будет проводиться на примере рыб и ракообразных как важных компонентов водных экосистем, в частности, на байкальских эндемичных амфиподах и модельном виде рыб Danio rerio», — объяснила младший научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Екатерина Щапова.

Ученые отмечают, что в мировой науке на данный момент существует лишь одно исследование с целенаправленной попыткой получения биосенсоров на основе гидрогелей, применимых в тканях гидробионтов. При этом авторам не удалось добиться такого важного результата, как чувствительность биосенсора к рибофлавину в живом организме. Таким образом, подчеркнули иркутские исследователи, примеры создания подобных функциональных сенсоров пока отсутствуют.

По замыслу ученых, выполнение проекта обеспечит формирование методологической основы для последующей разработки широкого спектра биосенсоров, позволяющих в течение длительного времени отслеживать самые разнообразные физиологические параметры гидробионтов.

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