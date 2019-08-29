Москва, , 12:00 — REGNUM

Международная команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ создала базу данных о наводнениях в Европе, сообщает пресс-служба университета.

Отмечается, что база данных объединяет информацию о максимальных расходах воды и датах их прохождения более чем на 3 700 гидрометрических станций, свыше 200 из которых находятся на западе Европейской части России.

Ученые выяснили, что в результате изменения климата за последние 12 лет в Северо-Западной Европе увеличилось количество осадков в осенне-зимний период, тогда как в южно-европейских странах за указанный период отмечено уменьшение осадков, что привело к уменьшению наводнений.

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В Восточной Европе за последние 50 лет температура воздуха весной повышалась на 1 °C за десятилетие. Это привело к тому, что продолжительность залегания снежного покрова сократилась, снегопадов стало меньше, а дождей — больше. Также сократилась и глубина промерзания почвы, отмечают ученые.

«Это привело к увеличению инфильтрации и уменьшению максимумов весенних половодий несмотря на то, что экстремальные осадки в летние периоды увеличились», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, погодные аномалии на территории западной части Евразии связаны с меридиональным переносом воздушных масс и могут продлиться несколько лет. Неустойчивый климат с нередкими аномальными температурами характерен для эпохи меридионального переноса воздушных масс, отмечает синоптик.

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